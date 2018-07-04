Gece kurtarılan yavru kedi tekrar aynı araçta mahsur kaldı

--kurtarılan kediden görüntü

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( AFYON KARAHİSAR)- Arabanın üzerine bırakılan" Arabada kedi var lütfen çalıştırmayınız" notu dikkat çekti"- İkinci kez mahsur kalan yavru kedi için herkes seferber oldu AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da dün gece aracın kaputuna girerek itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılan kedi sabah tekrar aynı aracın motor kısmına girerek orada mahsur kaldı. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu ekipler tarafından kurtarıldı. Dün gece Afyon Lisesi arkasında uzun zamandır kullanılmayan bir aracın içerisinde sıkışan yavru kedi itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Çevredekiler aynı miyavlama sesini sabah da duyunca durumu tekrar itfaiye ve emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri uzunca bir uğraş sonucu yavru kediyi kurtarmak için çaba gösterdi. Çabalar sonuçsuz kalınca aracın sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Bu da sonuçsuz kalınca ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın kapısını açtı. Ardından kaputu da açılan aracın motor kısmında yavru kediye ulaşıldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı araçtan çıkartılan yavru kediye ilk olarak su ve süt verildi.

Daha sonra ekipler Afyonkarahisar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerine yavru kediyi teslim etti. Kedi kurtarma operasyonunu çevredeki vatandaşlarda balkonlarından merakla seyretti.

