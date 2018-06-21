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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı (1) - MUĞLA

Gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı (1) - MUĞLA

- Olay yeri ve hastane görüntüleri Muğla 'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı.Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.

Hastane Gece Kulübü Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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