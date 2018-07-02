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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı - MUĞLA

Gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı - MUĞLA

- Güvenlik tedbiri alan polisten detaylar - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi - Bodrum Adliyesinden görüntü Muğla 'daki gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı - Gözaltındaki 5 şüpheli "organize suç örgütü" iddiasıyla adliyeye sevk edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde gece kulübünde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltındaki 5 kişi adliyeye sevk edildi.Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine getirildi.
Şüphelilerin getirilişi sırasında, çok sayıda polisin adliye önünde ve çevresinde güvenlik tedbiri aldığı gözlendi.Olay yerinde 21 boş kovanın bulunduğu saldırıya ilişkin şüphelilerin olay gecesi organize olarak hareket ettiği ve suçta kullanılan 4 silahı otomobilin "zula" tabir edilen kısmında sakladıkları tespit edildi.Bodrum ilçesinde 21 Haziran'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda şarkıcı ve menajer Hacer Tülü ile ilçede başka bir gece kulübü işletmecisi Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.Saldırıyla ilgili M.Ç, K.S.Ç, H.A ve T.O. Manisa'da, cinayet olayına yardımcı olduğu öne sürülen C.E. ise Bodrum ilçesinde yakalanmıştı.

Gece Kulübü Silahlı Saldırı Suç Örgütü Şarkıcı Saldırı 

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