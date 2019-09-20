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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı İzle

Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı İzle

Polis kamerasından operasyon anı

Polis Matris Akalan Kamera Suç Örgütü 

-Baskında yakalanan kadınlar
-Eğlence merkezlerinden görüntü
-Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon İSTANBUL

- İstanbul’da, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polislerin de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ağırlıklı olarak eğlence merkezleri ve işletmelere yönelik operasyonda çoğu yabancı uyruklu kadın ve iş yeri sahibi ile bu kişilerden rüşvet aldıkları ileri sürülen polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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