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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
'Gece Kartalları' asayiş uygulamasında - İSTANBUL

'Gece Kartalları' asayiş uygulamasında - İSTANBUL

"Gece Kartalları" asayiş uygulamasında - İSTANBUL - Asayiş uygulamasından detaylar - Üst ve çanta aramalarından detaylar "Gece Kartalları" asayiş uygulamasında - Fatih'te Gece Kartalları ve polis asayiş uygulaması yaptıİSTANBUL (AA) - "Gece Kartalları" olarak bilinen gece bekçileri, polisin de katılımıyla gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarıyla kentin huzur ve güvenliğine katkı sağlıyor.Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki mahalle ve sokaklarda uygulama yapan 50 bekçi, şüpheli şahısların üst ve çanta aramasını yaparak GBT'lerini sorguladı.Bekçilerin çalışmasına İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler de eşlik etti. Şahıs ve mekanlar üzerinde çalışma yapan ekipler, diğer yandan da Aksaray Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli araçlar üzerinde inceleme yaptı.Ekipler, uygulamada bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, bazı şüphelileri gözaltına alarak işlem yapmak üzere Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis Uyuşturucu Şüpheli Araç 

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