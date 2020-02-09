Gece buz tutan yolda işçi servisi devrildi...Servisin boş olması faciayı önledi İzle

-Servis aracından görüntün

-Lastiklerindeki zincirlerden görüntü

-Yoldan görüntü

-Servis minibüsünden detaylar

-Yoldaki poşetlerden detay

-Başka araçların rampaya çıkmaya çalışması

-Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması

-Aynı yolda gece kayan başka bir araç



( KARABÜK )- Vatandaşın geceden kayak yapıp buz pistine çevirdiği yolda bıraktığı poşetler işçi servisini devirdi KARABÜK



- Karabük’te işçi servisi buz tutan yolda kayarak devrildi. Şans eseri içinde işçi bulunmayan servisin sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgiye göre göre kaza 100. Yıl mahallesi 1007 nolu sokak üzerinde meydana geldi. Lütfu A. idaresindeki 78 S 0180 plakalı içi boş işçi servisi yokuş yukarı çıktığı sırada bir anda kaymaya başladı.

Lastiklerinde zincir bulunan minibüs yokuş aşağıya geri geri kayarak devrilerek yan yattı. Kazada servis sürücüsü yara almazken, işçi servisinin boş olması olası bir faciaya önledi. Öte yandan kazanın meydana geldiği alanda, vatandaşların gece boyunca kayak yaptığı ve buz pistine çevirdiği yolda bıraktıkları onlarca plastik poşet dikkat çekerken, belediye ekipleri başka kazaların yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı.



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