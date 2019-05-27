Gece bekçileri soyguncuyu arkasından kovalayarak yakaladı...O anlar kamerada İzle

-Gece bekçilerinin alarm sesi gelen yere doğru koşması

-Soyguncu önde gece bekçileri arkasında yaşanan kovalamaca

-Gece bekçilerinden birinin silahına davranması



( DENİZLİ )- Kuyumcu soygunu sonrası yaşanan kovalamaca film sahneleri aratmadı- Soyguncu önde gece bekçileri arkasında kovalamaca güvenlik kamerasında DENİZLİ



- Denizli'de dün yaşanan 50 bin TL'lik kuyumcu soygununun güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan gece bekçilerinin hırsızı kovaladığı anlar ise adeta film sahnelerini andırdı. Gece geç saatlerde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanında bulunan Belediye İş Hanı’nda meydana gelen olayda, iş hanındaki bir kuyumcu dükkanının cam kapısını çekiçle kıran Abbas T., (29) isimli şahıs kolye, küpe ve yüzükten oluşan 14 ayar altınları alarak kaçmak istedi. Alarm sesi üzerine olay yerine gelen gece bekçileri kaçan şahsın peşine düşerek kovaladı. Gece bekçileri yaklaşık 300 metre süren kovalama sonrası Abbas T.’yi yakaladı. Şahsı gözaltına alan gece bekçileri soyguncunun üzerinde yaptıkları aramada 33 parça altın ele geçirdi. Bekçilerinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı emniyete götürürken, ardından bölgede kovalamaca esnasında sokağa dökülen altınların toplanması için çalışma başlatıldı. İş yeri sahibine haber verilmesi ile ola yerine gelen kuyumcu dükkanı çalışanları kolye, küpe ve yüzükten oluşan 100’ e yakın parça altının çalındığını tespit etti. 14 ayar olan altınların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi. Gece bekçisi soyguncuyu durdurmak için silahına davrandı Yaşanan soygunun ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise adeta film sahneleri andırdı. Görüntülerde, soygun için kuyumcunun bulunduğu yerin ara sokaklarında bir süre gezinin Abbas T., ortalığı bir süre kolaçan ettikten sonra dükkana girdi. Ardından alarm çalması ile gece bekçileri kuyumcunun olduğu yöne doğru gelip Abbas T.’yi kovalamaya başladı.

Görüntülerde Abbas T., önde gece bekçileri ise ardından sokak arasında koşmaya başladı.

Kovalamaca esnasında gece bekçilerinden biri Abbas T.’yi durdurmak için silahını da çıkardı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonrasında ise soyguncu bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kuyumcu dükkanının yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Abbas T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

