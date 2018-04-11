Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Geç kalan öğrencileri derse Vali yetiştirdi - KIRKLARELİ

Geç kalan öğrencileri derse Vali yetiştirdi - KIRKLARELİ

- Öğrencilerin makam aracına binmesi - Vali'nin öğrencileri okullarına bırakmasıGeç kalan öğrencileri derse Vali yetiştirdi - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, derse yetişmek için koşarken gördüğü iki üniversite öğrencisini makam aracına alarak, derse yetiştirdiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir programa giderken iki üniversite öğrencisinin koştuğunu gören Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, makam aracıyla öğrencileri derslerine yetiştirdi.Vali Çiftçi, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde düzenlenecek "İstihdam Fuarı"na gittiği sırada, kampüs girişinde koşan iki üniversite öğrencisini fark etti.Öğrencilerin yanına giden ve derse geç kaldıklarını öğrenen Çiftçi, iki öğrenciyi makam aracına alarak derslik binasına kadar götürdü.Öğrenciler, Vali Çiftçiye teşekkür etti. Çiftçi de öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Makam Aracı Kullar Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı