Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi İzle

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Açılışı dün gerçekleştirilen Gebze-Halkalı banliyö tren hattı bu sabah seferlerine başladı.

İlk günden banliyö trenine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar trenden hoşnut olduklarını belirtti.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün gerçekleştirilen Gebze - Halkalı banliyö tren hattının seferleri bu sabah sat 06.00 itibariyle başladı.

İşe veya okula gitmek için yola koyulan vatandaşlar banliyö trenine yoğun ilgi gösterdi. Banliyö tren hattını kullanan ve yolculuğun çok rahat ve sessiz geçtiğini belirten bir vatandaş; “Bu ülkenin vatandaşı olarak çok mutluyum. Tüm yetkililere, sebep olanlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün ilk açılış, kızımı okula getirdim. Kartal’dan geldik Tuzla istasyonunda indik. Ben şimdi geri döneceğim. İlk gün olmasına rağmen çok rahat, sessiz, güzel bir yolculuk yaptık. İnsanlara baktığımda bir hayli memnun olduklarını gördüm. Gerçekten Allah razı olsun vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

(HA-EY

