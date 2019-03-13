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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gebze - Halkalı treninde ilk gün yoğunluğu

Gebze - Halkalı treninde ilk gün yoğunluğu

Seferlerden görüntü

Banliyö Hattı Banliyö Tren Hattı Lise Öğrencisi Lise Öğrenci 

-Vatandaşlardan görüntü
-Röp.

( İSTANBUL ) -Vatandaşlar yeni açılan banliyö tren hattını kullanmaya başladı İSTANBUL

- Dün açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda ilk gün yoğunluğu yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyenler banliyö trenine akın etti. Vatandaşlar trenden genel olarak memnun olduklarını söyledi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı, bugün sabah seferlerine saat 06.00’da başladı.
Trafiğe alternatif olarak ilk günden treni tercih eden vatandaşlar banliyö hattına akın etti. Bostancı İstasyonu’nda treni bekleyen vatandaşlardan biri, Suadiye’ye gideceğini ve trene ilk defa bineceğini belirterek, trafik açısından daha kolay bir ulaşım sağlayacağı için banliyö hattını tercih ettiğini söyledi.

Tuzla’daki okuluna gitmek için tren bekleyen lise öğrencisi ise, “Güzel olmuş, beğendim. Durakların tasarımı hoş. Ama biraz geç geliyor. 15 dakikada bir geldiği yazıyor” diye konuştu.
Tuzla yönünden geldiğini belirten bir vatandaş ise şunları söyledi: “Güzel, rahattı insanlar için. Genel olarak rahattı. Aydıntepe durağından bindim, Bostancı’da indim. Rahat, keyifli ve güzel bir yolculuk geçti bizim için”
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