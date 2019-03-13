Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nı kullanan vatandaşlardan ilk gün izlenimi İzle

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( İSTANBUL )- Zamandan kazandıran tren hattını kullananlar memnun- Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nı kullanan vatandaşlar memnun İSTANBUL



- Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda bu sabah ilk seferler başladı.

İlk gününde tren hattını kullanan vatandaşlar zamandan kazandıran trenden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda bu sabah ilk seferler saat 06.00 itibariyle başladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş da işe, okula gitmek için banliyö tren hattını kullandı. İlk gününde tren hattını kullanan vatandaşlar zamandan kazandıran trenden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km'lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirirken proje kapsamında birçok istasyonda yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Hatta 2 viyadük, 27 kara yolu, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı. “Metrobüsle gidiyordum hem fazla ücret ödüyorsun” İlk gününde kullandığı banliyö hattının çok konforlu ve zamandan kazandıran bir araç olduğunu ifade eden Hanefi Bahadır, “Çok iyi oldu, çok iyi bir hizmet. Dediği rakamları taşır. 6 senedir açılmıyordu, Küçükçekmece’den Sirkeci’ye gidiyorum. Konforlu daha ne olacak. Metrobüsle gidiyordum hem fazla ücret ödüyorsun” dedi.

“Mesela Haydarpaşa’dan bir buçuk saatte Gebze’ye geliyorduk” Banliyö hattını sık sık kullanacağını hattın kendisi için çok iyi olduğu olduğunu söyleyen Emrah Batuhan Orak, “Eşim Samsun’dan geldi ben uzun yıllardır İstanbul’da oturuyorum Mesela Haydarpaşa’dan bir buçuk saatte Gebze’ye geliyorduk” diye konuştu.

“Mesafeyi baya kısalttı” Hattın zamandan kazandırmasının çok önemli olduğunu belirten bir vatandaş , “Mesafeyi baya kısalttı. Ben kendi evimden Florya’ya 2 buçuk 3 saatte anca gidiyorum. Geçen hafta eğitim vardı beş buçukta evden çıktım. Sekiz buçukta anca ordaydım. Şuan bir buçuk saate falan anca gidiyorum. Uykudan fedakarlık yapmamış oldum” ifadelerini kullandı. Banliyö hattının durakları ise; Mustafa Kemal’den başlayarak Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca’dan geçerek Gebze'de sona eriyor.

