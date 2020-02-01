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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gebze'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Gebze'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaza alanından görüntü

Argo Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Ekiplerin incelemeleri
-Hastaneden görüntü
-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza 23.00 sıralarında Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Alemdar köprü yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alemdar köprüsü altında kavşakta bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında 1 kargo kamyoneti ve 3 otomobilin olduğu 4 araç birbirine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan ismi öğrenilemeyen 3 yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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