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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Gebze'de viyadük göçüğünde hayatını kaybeden Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

Gebze'de viyadük göçüğünde hayatını kaybeden Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

cenazeden görüntü

Cenaze Cenaze Namazı Cuma Namazı 

-cenaze namazının kılınması
-detaylar

( SAMSUN )- Kılıç'ın ilk iş gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı SAMSUN

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken viyadüğün altında kalarak hayatını kaybeden kalıp ustası Bayram Kılıç(53), Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Kılıç'ın ilk iş gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 28 Kasım Çarşamba günü, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışması sırasında beton blok üzerinde işçilerin bulunduğu sırada çökmüş 3 işçi hayatını kaybetmiş, 1 işçi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden işçilerden Bayram Kılıç, sabah saatlerinde Gebze'den Samsun'a getirildi.
Kılıç'ın cenaze namazı Canik ilçesindeki Seyfinaz Hatun Camisi'nde cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Kılıç'ın ailesi ve yakınları katıldı.
Üç çocuk babası Kılıç'ın ilk iş gününde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze namazının ardından Kılıç'ın naaşı, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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