Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gebze'de tırların akülerini çalanlar yakalandı

Gebze'de tırların akülerini çalanlar yakalandı

Şahısların emniyetten sevki

Polis Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız 

-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 8 tırdan akü çaldığı tespit edilen polisin takibi sonucu yakalanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 8 tırdan akü hırsızlığı yaşandı. Şikayet üzerine harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği hırsızları tespit etmek için çalışma başlattı. Mobese ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların İ.A. Ve E.M.S. olduğunu tespit etti. Tespit sonrası düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü. Şahıslardan İ.A.’nın daha önceden akü hırsızlığından kaydının olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı