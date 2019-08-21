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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gebze'de sağanak- KOCAELİ İzle

Gebze'de sağanak- KOCAELİ İzle

- Yağış görüntüleri - İnönü Mahalllesi Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi'nden görüntüler Kocaeli 'de sağanak - Kuvvetli yağış, Gebze ilçesinde su baskınlarına ve yolda çökmeye neden olduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de etkili olan sağanak Gebze ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.İlçede sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından İnönü Mahalllesi Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi'nde yağmur suyu ve şebeke suyu hatlarının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.Cadde üzerindeki bazı evlerde ise su baskını yaşandı.Olay yerine sevk edilen belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. Kocaeli 'de aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Su Baskını Şebeke Suyu Yağmur Suyu 

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