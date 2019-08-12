Gebze’de orman ve çalılık alan yangını

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( KOCAELİ )-Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor KOCAELİ



- Kocaaeli’nin Gebze ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman ve çalılık yangını devam ediyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının bir fabrikaya sıçradığı iddia edildi. Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine Kocaeli başta olmak üzere İstanbul’dan da itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın o civarda bulunan bir fabrikaya sıçradığı iddia edildi. Ekipler Ekipler helikopter desteği ile yangını havadan söndürmeye çalışırken, yangının hala devam ettiği belirtildi.

