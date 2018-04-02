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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gebze'de ev yangını - KOCAELİ

Gebze'de ev yangını - KOCAELİ

- Yangından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıGebze'de ev yangınıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi 1706 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda, Muhammet Varol'a ait çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meyada geldi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürdü.Olay anında evde bulunan ve dumandan etkilenen Varol'un eşi ve annesine, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.

Çatı Katı Ev Yangını 

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