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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gebze'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gebze'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

- Deprem anı

Salar Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Deprem Anı 

-- Ofis çalışanlarının dışarıya çıkması
-- Çalışan röp.

( KOCAELİ )- Deprem anında ofis çalışanları korku dolu anlar yaşadı KOCAELİ

- İstanbul’da meydana gelen deprem Kocaeli’nin Gebze ilçesinde güvenlik kameralarına yansıdı. Bir ofiste bulunan çalışanlar deprem anında korku dolu anlar yaşadı. İstanbul’da öğle saatlerinde meydana gelen 6 şiddetindeki deprem Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de hissedildi. Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde deprem anını yaşayan çalışanlar büyük bir panik yaşayarak kendilerini dışarıya attı. Deprem anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. “Çok korkutucuydu” Deprem anını yaşayan ofis çalışanlarından Kübra Oğurlu, “Ofisteydim çalışıyordum. Bilgisayarla uğraşıyordum. Bir anda sallanmaya başladım. Ne olduğunu anlamadım zaten. Sandalyem titremeye başladı.
İleri geri gelmeye başladım. Masaların arasında camlar var. Onlar beni çok korkuttu. Bir anda camlar sallanmaya başladı.
Gerçekten çok korkutucuydu” dedi.

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