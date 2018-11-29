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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gebze'de çöken viyadükte hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Gebze'de çöken viyadükte hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

kardeşinin ve kızının tabut başında ağlaması

Sarılar Cenaze Cenaze Namazı Helal 

-İşçinin yakınıyla röportaj
-törene katılanlar
-helallik ve cenaze namazı
-tabutun taşınması
-röportaj

( İSTANBUL )- İşçinin kardeşi ve çocukları tabut başında gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Kocaeli Gebze ilçesinde viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'ın kardeşi ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kocaeli Gebze ilçesinde Kuzey Marmara otoyolu inşaatı kapsamında yapımı süren viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.
Ümraniye Ihlamurkuyu Camii'nde düzenlenen törene Öztürk Yılmaz'ın kardeşi Sercan Yılmaz, çocukları Batuhan Yılmaz ve İrem Yılmaz, çok sayıda akrabası ile arkadaşları katıldı.
Cenaze töreni sırasında işçinin kardeşinin ve çocuklarının tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağladı. Yılmaz için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından Yılmaz'ın cenazesi Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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