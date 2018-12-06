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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gebze'de büyükbaş hayvanları çalan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi Haberi

Gebze'de büyükbaş hayvanları çalan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi Haberi

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

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--Adliyeden detay

( KOCAELİ ) -- Çalınan 7 hayvandan 3'ü sahiplerine teslim edildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahsa ait 7 büyükbaş hayvanı çalan 12 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay 26 Kasım günü Gebze Balçık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Balçık Mahallesi’nde hayvancılık ile uğraşan R.A. adlı şahıs, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde 7 büyükbaş hayvanının ahırda olmadığını gördü. Hayvanların çalındığını anlayan R.A., durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, çevredeki 150’ye yakın güvenlik kamerasını izleyerek 5 bin aracın sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.
Kocaeli merkezli İstanbul ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda daha önce de benzer suçlardan takibe alınan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin, hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile çalışan hayvanlardan 3’ü de ele geçirildi. Sakarya’da bir ahıra gizlenen hayvanlar, jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edilirken, 4 hayvanın ise satıldığı belirlendi. Yapılan operasyonla yakalanan 12 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. (GY-BA-Y)
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