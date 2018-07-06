Gebe köpek, sezaryen ile 12 yavru dünyaya getirdi Haberi

-veterinerin konuşması



( ÇANKIRI -HD) ÇANKIRI



- Geçen günlerde iki kedinin doğum yapmasını sağlayan ve tellere takılan leyleği kurtaran Çankırı Belediyesi, bu kez anne adayı köpeğin yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından fark edilerek Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen gebe köpeğin doğumu, belediyenin veteriner hekimi tarafından gerçekleştirildi.

12 yavru doğurdu Çankırı merkezde 2 yaşlarındaki Rotwailler melezi sokak köpeğinin acı çektiğini ve gebe olduğunu fark eden vatandaşlar, anne adayı köpeği hemen Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Veteriner hekim muayenesi sonucunda acilen sezaryene alınan köpek, operasyonun ardından 12 yavrusuna kavuştu. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken anne karnında oksijensiz kalan yavrularının sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Veteriner Hekim Zekeriya Öcal yaptığı açıklamada yapılan muayene sonucunda doğum başlamasına rağmen köpeğin normal doğum yapmasını engelleyen prolapsus vagina (rahim sarkması ) teşhisi konularak acilen sezaryene aldıklarını ifade etti.

Öcal, prolobe olan dokunun rezeksiyonu gerçekleştirerek anne köpeği sağlığına kavuşturduklarını söyledi.



Belediye Başkanı Hüseyin Boz, sokak köpeği sahiplenmek için bakımevine gelen Yapraklı İğdir köyünden bir vatandaşın da doğum yapan köpeği sahiplendiğini söyleyerek ağır bir operasyon geçiren köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



