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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Gebe ineği dereden itfaiye ekipleri kurtardı İzle

Gebe ineği dereden itfaiye ekipleri kurtardı İzle

-itfaiye kamerası-

Kamera Dere Yatağı 

-İneğin kurtarılmasından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Sarunasuhlar Mahallesi’nde dere yatağına düşen gebe inek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı. Zor şartlar altında dere yatağına inen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait kepçeyle kurtarılan inek, sahiplerine teslim edildi. Yunusemre ilçesinde dere yatağına düşen inek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kurtarıldı. İlçeye bağlı Sarınasuhlar Mahallesi’nde gerçekleşen olayda gebe inek düştüğü dereye yatağından çıkamadı. Kendi çabalarıyla ineği dere yatağından çıkartamayan mahalle sakinleri Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yardım istedi. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de mahalleye intikal ederek hemen çalışmalara başladı.
Dereye iniş olmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne ait kepçeyle yol açılarak gebe ineğe ulaşıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında kepçeye alınan inek, dereden çıkartılarak sahiplerine teslim edildi.
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