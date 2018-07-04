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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gazzelilerden, sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara tepki - GAZZE

Gazzelilerden, sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara tepki - GAZZE



: - Gazze 'deki "İndonesia Hastanesi" önünde toplanan göstericilerden detaylar - Sağlık personelinin ellerinde taşıdıkları pankartlardan detaylar - "İndonesia Hastanesi" Yoğun bakım ünitesi doktoru Muhammed Dahir ile röportaj GAZZE (AA) - Gazze 'de bir grup hasta ve doktor, düzenlediği gösteride, sağlık sektörünün, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlük meselesinin dışında ele alınmasını istedi. Gazze 'deki "İndonesia Hastanesi" sağlık personeli tarafından düzenlenen eylemde, hastane çalışanı, doktor ve hastalar, Gazze 'nin kuzeyindeki hastanenin önünde bir araya geldi.Göstericiler, "Hastaların tedavisi ve sağlık personelinin maaşı bir lütuf değil, haktır", "Tedavi hakkına dokunulamaz" yazılı pankartlar taşıdı.Yoğun bakım ünitesi doktoru Muhammed Dahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu eylemi, Gazze ve Batı Şeria'daki anlaşmazlığın taraflarına (Hamas, Fetih) açık bir mesaj göndermek için düzenlendik. Sağlık sektörü ve sağlık bakanlığının, bölünmüşlük meselesinden bağımsız şekilde ele alınmasını istiyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Hastane Sağlık Sektörü Muhabir Sağlık Personeli 

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