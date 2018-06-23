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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gazzelilerden Erdoğan'a teşekkür - GAZZE

Gazzelilerden Erdoğan'a teşekkür - GAZZE

- Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü için toplanan Filistinliler - Göstericilerin slogan atması - Yaralı bir Filistinli ile röportaj - Gösteriye katılan ve daha önce İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan bir Filistinlinin teşekkür mesajı - Başka bir yaralı genç ile röportajGAZZE (AA) - Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü için toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür gösterisi düzenledi.
Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenleyen Filistinliler, Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ve sevgi gösterisi düzenledi.
- " Gazze 'den onurlu Türkiye'ye selam olsun"Filistinliler, " Gazze 'den onurlu Türkiye'ye selam olsun", "Ey Yahudiler, Muhammed’in ordusu sınırda" sloganları attı.Gösteriye katılan ve daha önce İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan bir Filistinli, "Türkiye bizim kardeşimizdir. Yardımlarından dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Bize birçok ülke yardım ediyor ancak Türkiye bizim yanımızda çok iyi durdu." diye konuştu.
Diğer bir yaralı Filistinli ise "Biz, siyonistlere (İsrail’e) şunu vurguluyoruz: Biz yaralansak, parçalansak bile onlara sürünerek de olsa geleceğiz. Bizim ellerimizi ve ayaklarımızı da kesseler biz onlara sürünerek ulaşacağız. İşgalcileri kovuncaya ve işgal edilmiş topraklarımıza dönene kadar." ifadelerini kullandı."Bu ülkeyi sevmeye devam edeceğiz ve başkaları bu yoldan dönse de biz dönmeyeceğiz." diyen başka bir yaralı genç ise şunları kaydetti:"Bizim hepimizin mesajıdır. Tüm kahraman yaralılarımıza vefa olarak sözümüzü tutacağız. Vefalı olacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Pişman olmayacağız. Geri durmayacağız. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir."Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Sürgün Gesi İsrail İşgal Mermi 

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