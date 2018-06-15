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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Gazzeliler bayram namazını sınırda kıldı İzle

- Gazzeliler bayram namazını sınırda kıldı İzle

Hutbe okunması

Bayram Namazı İsrail Harekete Geç Şehit Aileleri Katliam 

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-Bayram namazının kılınması
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( GAZZE ) GAZZE

- Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli bayram namazını sınırda kıldı. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bayram namazını bugün de sınırda kıldı. Hamas’ın Siyasi Birimi üyesi Halil El-Hayye, okuduğu bayram hutbesinde başta şehit aileleri olmak üzere bütün Müslümanların bayramını tebrik ederek, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için İsrail'in katliamlarına karşı özgür İslam alemine harekete geçme çağrısı yaptı. Hayye, Gazze sınırında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşlerinin tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini vurguladı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra, 30 Mart’tan bu yana devam eden ‘Büyük Dönüş’ gösterilerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 127’ye ulaştığını, 14 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
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