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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki - GAZZE Video

Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki çalıştaya tepki - GAZZE Video



: - Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferans - Konferansa katılanlar - Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el - Hayye'nin konferanstaki konuşması - Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed'in konuşması Gazze li kadınlar, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.Filistinli Mülteci İşleri Dairesine bağlı İslami Kadın Hareketi tarafından, Manama çalıştayını ele almak üzere Gazze kentinde düzenlenen konferansa onlarca kadın katıldı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komite Üyesi İktimal Hamed burada yaptığı konuşmada, ABD'nin barış karşılığında toprak verilmesi fikrini sunduğunu bunu da şüpheli bir anlaşmayı yapabilmek için ekonomik paketlere karşılık Arap ülkelerinin iş birliğiyle gerçekleştirdiğini ifade etti.
Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el - Hayye de konferansta yaptığı konuşmada, Bahreyn Çalıştayı'nın Filistin meselesini sonlandırmak, Filistin'i müzayedede satışa sunmanın yanı sıra kutsal değerler, haklar, geri dönüş hakkı, özgürlük, onur ve devlet için bir bedel belirlenmesi kapsamında düzenlendiğini aktardı.

Özgürlük İslam Başkent Müzayede Konferans 

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