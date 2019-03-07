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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazzeli genç kız, çiçekleriyle işsizliğe direniyor - GAZZE

Gazzeli genç kız, çiçekleriyle işsizliğe direniyor - GAZZE

- Filistinli Reva en - Neccar'ın çiçek serasında çiçeklere bakması - Filistinli Reva en - Neccar ile röportaj - Filistinli Reva en - Neccar'ın çiçeklere su vermesiHAN YUNUS (AA) - HANİ EŞ - ŞAİR - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde öğrenim gördüğü alanda iş bulamayan Filistinli Reva en - Neccar, işsizlikle çiçek dikerek mücadele ediyor.İki yıl önce hemşirelik bölümünden mezun olan 22 yaşındaki Neccar, kendi alanında iş bulamayınca, hastalar yerine çiçeklere bakmaya karar verdi.Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Suheyl beldesinde tarım işleri genellikle erkekler tarafından yapılması nedeniyle Neccar'ın bu kararı alması kolay olmadı.Mezun olmasına rağmen gönüllülük dışında hemşire olarak görev yapamayan Neccar, kiraladığı 100 metrekarelik bir alanda kendi serasını kurarak, yirmiden fazla çiçek çeşidini yetiştirmeye başladı.
Çiçekleri tohum ekmek, fidan dikmek, sulamak, zararlı otları temizlemek için günde 8 saat serada çalışan Neccar, gül ve kaktüsün birçok çeşitlerinin yanı sıra petunya, yıldızpatı ve palmiye gibi çiçek türleri bulunan fidanlığın yakında güzel bir çiçek bahçesine dönüşeceğini umuyor. - Projesi binlerce kişi içerisinden seçildiAA muhabirine konuşan Neccar, Temmuz ayında tesadüfen tarım projesi fikriyle ilgilenenlerin kaydına ilişkin "Gençliğin Geleceğini Kurtarma Kuruluşu"nun linkine ulaştığını belirtti.
Binlerce kişi gibi kendisinin de fidanlık projesi için kayıt yaptırdığını söyleyen Neccar, binlerce kişi içerisinden projesi kabul edilen 50 kişiden biri olduğunu ifade etti.

Tarım Muhabir İsrail 

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