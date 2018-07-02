Gazzeli çiftten Erdoğan'a seçim hediyesi - GAZZE

: - Gazze li aileden detaylar - "Recep Erdoğan" ismi verilen bebekten detaylar - "El - Mevası" bölgesinde ikamet eden Ata Zarab ile röportaj - Filistinli anne Bedriye el - İmam ile röportaj - "Recep Erdoğan" isimli bebekten detaylar GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli bir çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için yeni doğan oğullarına "Recep Erdoğan" ismini verdi. Gazze 'nin güneyindeki "El - Mevası" bölgesinde ikamet eden Ata Zarab (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkına yönelik destekleyici tutumundan duydukları memnuniyeti ifade etti. Türkiye'deki seçim sonuçlarının sadece kendisini değil tüm Filistin halkını mutlu ettiğini belirten Zarab, "Erdoğan'ın seçim zaferini, geçen çarşamba dünyaya gelen oğluma onun adını yani 'Recep Erdoğan' ismini vererek kutluyorum." dedi.