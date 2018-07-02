Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gazzeli çiftten Erdoğan'a seçim hediyesi - GAZZE

Gazzeli çiftten Erdoğan'a seçim hediyesi - GAZZE



: - Gazze li aileden detaylar - "Recep Erdoğan" ismi verilen bebekten detaylar - "El - Mevası" bölgesinde ikamet eden Ata Zarab ile röportaj - Filistinli anne Bedriye el - İmam ile röportaj - "Recep Erdoğan" isimli bebekten detaylar GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli bir çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için yeni doğan oğullarına "Recep Erdoğan" ismini verdi. Gazze 'nin güneyindeki "El - Mevası" bölgesinde ikamet eden Ata Zarab (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkına yönelik destekleyici tutumundan duydukları memnuniyeti ifade etti.
Türkiye'deki seçim sonuçlarının sadece kendisini değil tüm Filistin halkını mutlu ettiğini belirten Zarab, "Erdoğan'ın seçim zaferini, geçen çarşamba dünyaya gelen oğluma onun adını yani 'Recep Erdoğan' ismini vererek kutluyorum." dedi.

Bebek Muhabir Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı