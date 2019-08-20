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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Gazzeli avukatlar İsrail ablukasını protesto etti - GAZZE

Gazzeli avukatlar İsrail ablukasını protesto etti - GAZZE



: - Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde bir araya gelen Gazze li avukatlar - Avukatların taşıdıkları Filistin bayrakları ve pankartlar - Avukat Fatin Lulu'nun gösterideki konuşması Gazze li avukatlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto etmek için gösteri düzenledi.
Abluka Karşıtı Avukatlar Derneği'nin çağrısı üzerine Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde bir araya gelen Gazze li avukatlar, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü ablukayı protesto etti.Avukat Fatin Lulu, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumdan yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesini ve ablukayı sonlandırmak için derhal harekete geçerek İsrail'e baskı yapmasını istiyoruz." dedi.

Protesto İsrail Harekete Geç 

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