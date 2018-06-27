Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gazzeli annenin İsrail'in yaraladığı oğullarına yetme çabası - GAZZE Haberi

Gazzeli annenin İsrail'in yaraladığı oğullarına yetme çabası - GAZZE Haberi



: - Gazze li anne Nimet el - İsevi çocuklarıyla ilgilenmesi - Gazze li anne Nimet el - İsevi ile röportajGAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesi sırasında dört oğlu yaralanan Gazze li anne Nimet el - İsevi, zorlu tedavi süreçlerinde çocuklarına yetmeye çalışıyor.On erkek ve bir kız annesi olan İsevi, gösterilerde aldıkları yaralar nedeniyle hareket edemeyen iki oğlunun bakımıyla ilgilenirken, bir yandan da Mısır'daki hastaneye sevk edilen üçüncü oğlu için endişeleniyor.İsrail askerlerinin müdahalesinde kendisinin de zarar gördüğünü, boynuna gaz bombası kapsülü isabet ettiğini söyleyen anne İsevi, "Büyük Dönüş eylemleri için Gazze sınırına kurulan çadırlardan birinde oturuyordum. Bir anda çok şiddetli bir acı ve yaralandığım bölgede büyük bir şişlik hissettim." dedi.
- "Çocuklarıma çok üzülüyorum"Gösteriler sırasında kasık bölgesinden yaralanan oğlu Ahmed'in (26) hiç hareket edemediğini, diğer oğlu Mazin'in (18) ise karnından yaralandığı için doktorların talimatıyla tekerlekli sandalyede tedavi sürecini geçirdiğini belirten anne İsevi, "Kendimi düşünmüyorum. Çocuklarıma çok üzülüyorum. Aldıkları yaralar nedeniyle hareket edemiyorlar." diye konuştu.

Hastane Tedavi Süreci Gaz Bombası İsrail Tekerlekli Sandalye 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı