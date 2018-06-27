Gazzeli annenin İsrail'in yaraladığı oğullarına yetme çabası - GAZZE Haberi

: - Gazze li anne Nimet el - İsevi çocuklarıyla ilgilenmesi - Gazze li anne Nimet el - İsevi ile röportajGAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesi sırasında dört oğlu yaralanan Gazze li anne Nimet el - İsevi, zorlu tedavi süreçlerinde çocuklarına yetmeye çalışıyor.On erkek ve bir kız annesi olan İsevi, gösterilerde aldıkları yaralar nedeniyle hareket edemeyen iki oğlunun bakımıyla ilgilenirken, bir yandan da Mısır'daki hastaneye sevk edilen üçüncü oğlu için endişeleniyor.İsrail askerlerinin müdahalesinde kendisinin de zarar gördüğünü, boynuna gaz bombası kapsülü isabet ettiğini söyleyen anne İsevi, "Büyük Dönüş eylemleri için Gazze sınırına kurulan çadırlardan birinde oturuyordum. Bir anda çok şiddetli bir acı ve yaralandığım bölgede büyük bir şişlik hissettim." dedi. - "Çocuklarıma çok üzülüyorum"Gösteriler sırasında kasık bölgesinden yaralanan oğlu Ahmed'in (26) hiç hareket edemediğini, diğer oğlu Mazin'in (18) ise karnından yaralandığı için doktorların talimatıyla tekerlekli sandalyede tedavi sürecini geçirdiğini belirten anne İsevi, "Kendimi düşünmüyorum. Çocuklarıma çok üzülüyorum. Aldıkları yaralar nedeniyle hareket edemiyorlar." diye konuştu.