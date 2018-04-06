Gazze sınırındaki gösterilerde yüzlerce kişi yaralandı (1) - HAN YUNUS
: - Han Yunus kenti sınırında toplanan göstericiler - Yakılan lastiklerden çıkan dumanların gökyüzünü kaplaması - İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi - Gösterilerde yaralananlar - Yaralıların taşınması Gazze sınırındaki gösterilerde 2 Filistinli şehit oldu - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi şehit oldu, 250 kişi yaralandı - Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit düşen Filistinli sayısı 24'e yükseldiŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin şehit olduğu, çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus 'un doğu sınırında Usame Hamis Kadih (38) ile Gazze kenti sınırında Mecdi Ramazan Şebat isimli 2 Filistinlinin şehit düştüğü belirtildi.Ayrıca aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 250 kişinin yaralandığı kaydedildi.Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 24'e yükseldi.Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.