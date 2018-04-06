Gazze sınırındaki gösterilerde şehit olan Filistinli Üsame Kadih'in cenaze töreni - HAN YUNUS
: - Cenazenin evine getirilmesi - Şehit Üsame Kadih'in annesinin üzüntüsü - Şehit Üsame Kadih'in eşi İftikar Kadih'in açıklamaları - Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Büyük Dönüş Gösterisi" sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu biri çocuk 7 kişi şehit oldu.Açıklamada şehit Filistinlilerin Sıdki Ferec (45), İbrahim el - İr (20), Hüseyin Madi (16), Mecdi Şabbat (38), Üsame Kadih (38), Musa Salih (33) ve Muhammed Rabia (30) olduğu kaydedildi.Gösterilerde şehit olan Filistinli Üsame Kadih için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Filistinli Kadih'in cenazesi kentteki Nur Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere kabristana götürüldü.