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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Gazze sınırındaki gösterilerde 2 Filistinli şehit oldu - REFAH

Gazze sınırındaki gösterilerde 2 Filistinli şehit oldu - REFAH



: - Sınırda yakılan lastikler - Filistin bayrakları taşıyan göstericiler - Göstericilerin lastik taşıması - Yaralıların taşınması - Refah sınır bölgesiEditöre Not: Görüntü kaynağından sessizdir. - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi şehit oldu, 250 kişi yaralandı - Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit düşen Filistinli sayısı 24'e yükseldiŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin şehit olduğu, çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus'un doğu sınırında Usame Hamis Kadih (38) ile Gazze kenti sınırında Mecdi Ramazan Şebat isimli 2 Filistinlinin şehit düştüğü belirtildi.Ayrıca aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 250 kişinin yaralandığı kaydedildi.Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 24'e yükseldi.Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor. - "Büyük Dönüş Yürüyüşü"Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması. - Toprak Günü nedir?İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı."Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Protesto Çatışma Sürgün Göz Yaşartıcı Gaz Yazılı Açıklama 

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