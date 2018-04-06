Gazze sınırındaki gösterilerde 16 yaşındaki Filistinli Hüseyin şehit oldu - GAZZE
: - Gazze 'deki Şifa Hastanesine getirilen yaralılar - Gazze 'deki Şifa Hastanesi morguna kaldırılan Filistinli Hüseyin Madi'nin naaşı - Gazze 'deki Şifa Hastanesi doktoru Eymen es - Sabhani'nin açıklamalarıGÜNCELLEME 2 - Gazze sınırındaki gösterilerde 7 Filistinli şehit oldu - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 7 kişi şehit oldu, 446 kişi yaralandı - Geçen cumadan bu yana sürdürülen gösteriler sırasında şehit edilen Filistinlilerin sayısı 29'a yükseldiŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu biri çocuk 7 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Büyük Dönüş Gösterisi" sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu biri çocuk 7 kişi şehit oldu.Açıklamada şehit Filistinlilerin Sıdki Ferec (45), İbrahim el - İr (20), Hüseyin Madi (16), Mecdi Şabbat (38), Üsame Kadih (38), Musa Salih (33) ve Muhammed Rabia (30) olduğu kaydedildi.Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin müdahalelerinde bugün 218'i gerçek mermiyle olmak üzere 446 kişinin yaralandığı belirtildi.Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 29'a yükseldi.Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.lilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.