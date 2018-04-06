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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Gazze sınırındaki gösteriler - Müdahale ve yaralılar - HAN YUNUS

Gazze sınırındaki gösteriler - Müdahale ve yaralılar - HAN YUNUS



: - İsrail askerlerinin müdahalesi - Sınırda toplanan göstericiler - Göstericilerin sapanla taş atması - Müdahalede yaralananların ambulansa taşınması - Filistin bayrakları taşıyan göstericiler - Hamas yetkilisi Tevfik Ebu Naim'in bölgeye gelmesiGazze sınırındaki gösterilerde 2 Filistinli şehit oldu - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi şehit oldu, 250 kişi yaralandı - Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit düşen Filistinli sayısı 24'e yükseldiŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişinin şehit olduğu, çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus 'un doğu sınırında Usame Hamis Kadih (38) ile Gazze kenti sınırında Mecdi Ramazan Şebat isimli 2 Filistinlinin şehit düştüğü belirtildi.Ayrıca aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 250 kişinin yaralandığı kaydedildi.Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 24'e yükseldi.Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

Şehit Bild Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Yazılı Açıklama 

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