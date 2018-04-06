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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Gazze sınırındaki gösteriler - GAZZE Haberi

Gazze sınırındaki gösteriler - GAZZE Haberi



: - Filistinlilerin sınır bölgesine akın etmesi - Filistinlilerin ellerinde eski araba lastiklerini gösteri alanına taşıması - Göstericilerin lastik yakıp İsrail karşıtı sloganlar atması - Gösterici Ahmed el Kassas ile röportaj - Gösterici Ebu Mahmud ile röportaj - Yaralanan göstericiler çevredeki vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılmasıFilistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam etti. Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan göstericiler, lastik yakıp İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gesi İsrail 

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