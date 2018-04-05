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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gazze sınırındaki gösteriler

Gazze sınırındaki gösteriler



: - Gazze lilerin topladıkları lastikleri İsrail sınırına götürmesi - Getirilen lastiklerden detaylar - İsrail askerleri ve sınırdaki iş makinelerinden detaylarFilistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" devam ediyor. Bazı aktivistlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine farklı bölgelerden toplanan yüzlerce eski lastik, gösterilerde kullanılmak üzere Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırına getirildi.

Sosyal Medya İsrail 

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