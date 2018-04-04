Gazze sınırındaki gösteriler

: - İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinlilerin sapanla taş atarak karşılık vermesi - Yaralıların ambulansa taşınmasıFilistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" devam ediyor. Gazze kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler gösteri düzenledi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler sapanla taş atarak karşılık verdi.