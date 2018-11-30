Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri 36. cumasında - HAN YUNUS
Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri 36. cumasında - HAN YUNUS
: - Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanmaya başlayan Filistinliler - Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericilerin ilerlemesi - Namaz kılan göstericiler - Ambulansların gelişi GAZZE (AA) - İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri 36'inci cumasında devam ediyor. Filistinliler, Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanmaya başladı. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.