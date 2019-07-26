Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri (1) - HAN YUNUS
Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (1) - HAN YUNUS
: - Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde toplanan Filistinliler - Filistinli çocukların sınıra yakın bir noktada toplanması - Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar - Filistin bayrakları taşıyan göstericilerHAN YUNUS (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze 'nin Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım