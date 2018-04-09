Gazze sınırında Filistinli tutuklulara destek gösterisi - GAZZE Haberi
: - Gösteriye katılan esir yakınlarının taşıdıkları bayraklar ve fotoğraflar - Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği Müdürü Tevfik Ebu Naim'in gösterideki konuşması - Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr'ın gösterideki konuşmasıAbluka altındaki Gazze Şeridi sınırında, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenlendi. Gazze kentinin doğusunda sınır çitlerine yaklaşık 700 metre mesafede toplanan tutuklu yakınları, uluslararası toplumdan, Filistinli tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği Müdürü Tevfik Ebu Naim, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen dayanışma gösterisi aracılığıyla Filistin halkının ve tutukluların yaşadığı dramı ifade ettiklerini belirtti. Ebu Naim, İsrail'in işlediği suçları görmezden gelip hesap sormaktan geri duran uluslararası insan hakları kuruluşlarını da kınadı.Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr ise "İşgal hapishanelerindeki esirler, teröre karşı mücadelemizi temsil ediyor. Vatana dönüş meselesi, esirler meselesiyle de bağlantılıdır." ifadesini kullandı.