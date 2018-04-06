- Gazze Sınırında Çatışma - BM’den İtidal Çağrısı



- Filistinliler, Gazze-İsrail sınırında “ateş cuması" adlı gösteriyle barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne devam ediyor. Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma yaşanırken BM’den tekrar itidal çağrısı geldi. Abluka altındaki Gazze şeridinde 30 Mart Cuma gününden bu yana Gazze-İsrail sınırında düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği barışçıl gösteriler bugün de devam ediyor. Filistinliler tarafından “ateş cuması” olarak adlandırılan gösteride İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çatışma yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Elizabeth Throssell, protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmama çağrısı yaptı. Throssell, “Ateşli silahlar, sadece son çare olarak kullanılmalıdır. Silahların gayrimeşru olarak kullanılması sivillerin kasten öldürülmesi anlamına gelebilir"dedi.

Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü’nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi yaralanmış ve 22 kişi hayatını kaybetmişti.

