Gazze sınırında ABD'nin Kudüs kararını protesto eden 12 Filistinli yaralandı - GAZZE
: - Gazze sınırında toplanan gençler - Gazze li gençlerin Filistin bayrağı taşıması - İsrail askerlerinin göstericilere müdahale etmesi - Yaralanan gösterici ambulansa taşınmasıGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararının 100. gününde düzenlenen protestolara müdahalesinde 12 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde 12 Filistinliyi vurarak yaraladığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların durumlarının ağır olmadığı ve Gazze Şeridi'ndeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarılmıştı.