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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Gazze sınırında 97 kişi yaralandı

- Gazze sınırında 97 kişi yaralandı

protetsodan görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Protesto İsrail Sağlık Çalışanları Etso 


- Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin birçok gazeteci ve sağlık çalışanlarını da hedef aldığı belirtildi.
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