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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazze Şeridi nüfusunun üçte ikisi mülteci (2) - GAZZE

Gazze Şeridi nüfusunun üçte ikisi mülteci (2) - GAZZE

- Gazze Şeridi'ndeki Şati mülteci kampından günlük yaşam - Şatıi kampı sakinlerinden Cemal Alyan ile röportajGAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazze Şeridi'nde zor yaşam koşulları ve ekonomik şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Filistinli mülteciler, bölgenin üçte ikisini oluşturuyor.20 Haziran Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mülteciler Günü, ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) maddi anlamda savaş açarak tasfiye etmeye çalıştığı Filistinli mülteciler meselesinin maruz kaldığı büyük tehlikelerin gölgesinde kutlanıyor.Resmi verilere göre, 2 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nin 1 milyon 400'ü mülteci durumunda. Söz konusu mültecilerin bir milyonu ise gıda yardımına muhtaç. - ABD'nin yardımları durdurma kararıABD, Ağustos 2018'de BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze 'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.Filistinliler, İsrail'in Filistin toprakları üzerine kurulduğu 1948'de tehcir edilen mültecilerin dönüş hakkını tasfiye etmeyi amaçladığını belirtiyor.

Mülteci Gıda Yardımı Gesi İsrail Mülteci Kampı 

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