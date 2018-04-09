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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gazze şehidini uğurladı Haberi

Gazze şehidini uğurladı Haberi



: - Filistinli Mervan Kadih'in yakınlarının üzüntü yaşaması - Filistinli Mervan Kadih'in kızı (17) ile röportaj - Cenazenin eve getirilmesi - Cenazenin omuzlarda taşınması - Filistinli Mervan Kadih'in eşi ile röportaj - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda taşınmasıİsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli Mervan Kadih'in naaşı, Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesindeki Takva Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Hastane Cenaze Cenaze Namazı İsrail 

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