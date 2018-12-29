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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gazze şehidini uğurladı - GAZZE Haberi

Gazze şehidini uğurladı - GAZZE Haberi

- Filistinli şehit Kerem Fiyad'ın naaşı omuzlar üzerinde taşınması - Fiyad'ın yakınları cenaze töreninde üzüntü yaşaması - Şehit Kerem Fiyad'ın annesi İtidal Fiyad ile röportaj - Şehit Kerem Fiyad'ın kız kardeşi Tegrit Fiyad ile röportajGAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli Kerem Fiyad (26) için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Fiyad'ın yakınları, cenaze töreninde üzüntü yaşadı.

Şehit Cenaze İsrail Kız Kardeş 

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