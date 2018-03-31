Gazze şehidini uğurladı (2) - Cihad Ebu Namus - HAN YUNUS
: - Han Yunus 'taki Hamza Camii'nde düzenlenen cenaze töreni - Cenazenin omuzlarda taşınması - Yakınlarının ve cenazeye katılanların üzüntüsü - Cenazenin sloganlar eşliğinde taşınması - Şehit Filistinli Cihad Ebu Namus'un annesi Tehani ile röportaj - Kurulan taziye çadırıHAN YUNUS (AA) İsrail askerlerinin, dün Gazze sınırındaki çeşitli bölgelerde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit düşen Filistinli Cihad Ebu Namus, Han Yunus kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Filistinli grupların günler öncesinden "Toprak Günü" için yaptığı çağrı üzerine dün düzenlenen yürüyüşlerde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olan Cihad Ebu Namus için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene yüzlerce Filistinli katıldı. Şehidin naaşı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.