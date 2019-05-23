Gazze'nin meşhur ramazan tatlısı kadayıfın ilk kadın ustası - GAZZE
: - Taş kadayıfın hazırlanmasından detaylar - Gazze 'deki kadın girişimcilerden Filistinli Nahide en - Nemr ile röportaj - Taş kadayıfların pişirilip tezgaha serilmesinden detaylarGAZZE (AA) - NUR EBU İYŞE - İsrail ablukası altındaki Gazze 'nin ilk kadın kadayıfçısının yaptığı ramazan ayının vazgeçilmezi "taş kadayıf", Filistinliler tarafından büyük ilgi görüyor. Gazze 'deki kadın girişimcilerden Filistinli Nahide en - Nemr'in (60) ramazan ayında kurduğu küçük tezgahında yaptığı "taş kadayıf", hem lezzeti hem de bütçeye uygun olması nedeniyle ramazan ayında Filistinliler tarafından büyük ilgi görüyor.Tarihi Emeviler, Abbasiler veya Memlükler dönemine kadar uzandığı rivayet edilen ve ramazan ayının en popüler tatlıları arasında yerini alan taş kadayıfın bir kilosu yaklaşık 2 dolardan satılıyor.
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