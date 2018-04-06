Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
- Gazze-İsrail sınırındaki gösterilerde 8 Filistinli hayatını kaybetti

- Gazze-İsrail sınırındaki gösterilerde 8 Filistinli hayatını kaybetti

gösterilerden görüntüler

Çatışma Bild İsrail Saldırı 

-yaralılar

( GAZZE ) GAZZE

- Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenlediği gösterilerde 8 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Filistinlilerin İsrail-Gazze sınırında başladıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü kapsamında bugün gösteriler düzenlendi.
Yapılan gösterilere İsrail askerlerinin silahla müdahale etmesi üzerine çıkan çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.
25 kişinin ağır yaralandığı saldırılardan etkilenen binden fazla kişinin ise tedavisi bölgedeki sağlık kuruluşlarında devam ediyor. Saldırılarda Majdi Ramadan Şabat (38), Hussain Muhammed Azzam Madi (16), İbrahim El-Aar (20), Sadji Faraj Abu Attiwi (45), Muhammed Sa'id Musa el Haj Saleh (33), Alaeddin Yahya el Zamili (17), Thaer Rabaa (30) ve Osama Khamis Qudeih (38) isimli kişilerin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı